В Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджан-Узбекистан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялась церемония открытия Музея дружбы Азербайджан-Узбекистан, посвященного 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Участники мероприятия вначале возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленного перед культурным центром.

После разрезания ленты открытия музея гости ознакомились с различными разделами и экспонатами музея.

На открытии директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов рассказал о создании Музея дружбы, где представлены уголки и экспонаты, макеты, интересные издания, отражающие исторические братские отношения Азербайджана и Узбекистана, общие ценности, государственные символы, карты, национальное культурное наследие, близость наших народов. Была подчеркнута неоценимая заслуга великого лидера Гейдара Алиева в налаживании отношений, дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

"Отношения с Узбекистаном всегда важны для Азербайджана, встречи глав наших государств, наше ежедневно развивающееся сотрудничество поднялось до уровня стратегического партнёрства", - отметил Самир Аббасов.

Открытие Музея Дружбы Азербайджан-Узбекистан создаст хорошую возможность для нашего общества и молодого поколения продемонстрировать нашу историческую дружбу и сотрудничество, близость наших народов, широкую пропаганду наших общих культурных ценностей

Депутат Олий Мажлиса Узбекистана Гулбахор Саидганиева отметила, что историческая дружба между азербайджанским и узбекским народами, унаследованная нами от наших великих предков, имеет древние корни на примере таких исторических личностей, как Низами Гянджеви, Алишера Навои, Мухаммеда Физули, продолжившаяся между общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и лидером Узбекистана Шарафом Рашидовым и сегодня, в результате успешной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, эти отношения еще более укрепились и развиваются.

Заместитель председателя Комитета по международным отношениям и дружественным отношениям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан Азамат Тошиев отметил, что наши государства являются многонациональными и многокультурными странами, и с гордостью подчеркнул, что в наших странах разные народы живут по принципу взаимного уважения, мира, доброты и толерантности. Говоря о наших культурных связях, он отметил особую роль в этом Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Ташкенте. Азамат Тошиев особо отметил установку бюстов известных в Узбекистане азербайджанцев и создание о них специального раздела.

Выступившие, ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гулчехра Рихсиева, ректор Университет журналистики и массовых коммуникаций, руководитель Международного пресс-центра Шерзод Кудратходжа отметили, что открывшийся Музей дружбы демонстрирует культурно-литературные связи двух братских народов с древнейших времен, дружеские отношения, многочисленные общие ценности, традиции с помощью наглядных пособий, уникальных экспонатов и уголков. Подчеркнули, что в музее возрождаются общие ценности двух народов – наш язык, религия, обычаи и традиции, а также древний и современный периоды в одном пространстве, подчеркнув, что открытие музея по случаю юбилея Гейдара Алиева, великого исторического деятеля, также является историческим событием для обоих народов.

Директор Государственного Исторического музея Узбекистана Жаннат Исмаилова отметила, что музей будет очень полезен в качестве модели для создания новых музеев в будущем. Она сказала, что благодаря Музею дружбы был создан уникальный очаг, широко прославляющий историческую дружбу, родство, сотрудничество между двумя народами и государством, и добавила, что экспонаты, демонстрирующие это, организованы продуманно и логично, что был выбран тип успешной презентации, которая очень удобна для посетителя.

В Музее дружбы размещены фотостенды о встречах глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеёва, их идеях и лозунгах об исторической дружбе и братстве между нашими странами, о близости наших народов, об освобождении нашей героической армией, под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева, территорий нашей Родины от армянских захватчиков в 2020 году.

В центральной части музея находится уникальная картина азербайджанских художников о ценностях, объединяющих азербайджанский и узбекский народы, а также стенды, уголки, макеты, костюмы, национальные музыкальные инструменты и стенды о международных музыкальных фестивалях, проводимых в обеих странах, а также о языке, религии, национальном празднике Новруз, мугаме и макоме, ашугском искусстве и бахши, которые являются общими ценностями, демонстрирующими близость наших народов.

В разделе “Известные азербайджанцы в Узбекистане” представлены бюсты и личные вещи Саида Рзы Ализаде, поэтов Максуда Шейхзаде, Ихтияра Рзы, государственного деятеля Айдына Азимбекова, скульптора Эйнуллы Алиева, художника Юсифа Гусейнова, принимавших активное участие в общественной и культурной жизни братского Узбекистана.