В Университете ADA состоялся девятый Весенний фестиваль молодежи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете ADA в рамках сотрудничества ADA University Foundation с компанией Coca-Cola состоялся девятый Весенний фестиваль молодежи с участием более тысячи человек, сообщает Trend Life.

На фестивале, который считается одним из традиционных весенних мероприятий Университета ADA, были представлены выставка, посвященная весне, национальные костюмы, образцы различных ковровых школ Азербайджана, сладости праздничной кухни.

Фестиваль в преддверии праздника Новруз собрал местных и иностранных студентов, преподавателей и сотрудников Университета ADA, а также представителей партнерских организаций. Победителям конкурса "Лучшая хонча" были вручены различные подарки.

В концертной программе приняли участие народная артистка Азербайджана Ройя Айхан, DJ China, танцевальные и музыкальные коллективы Университета ADA, детский ансамбль "Сяма".