Happy Land в Баку – вместе празднуем Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло праздничное мероприятие Happy Land в честь Новруза для детей с ограниченными физическими возможностями и детей из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, организованное ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при поддержке Park Bulvar, сообщает Trend Life.

Для детей были организованны развлекательные игры на аттракционах, проведены викторины и конкурсы с призами, накрыт праздничный стол. Персонажи Новруз байрамы – Коса, Кечал и Бахар гызы провели с детьми веселые игры.

Председатель ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта Айнур Мамедова отметила значимость проведения подобных мероприятий для интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в общество, проявления особого внимания и заботы о них, а также о детях из семей шехидов. Детей также поддержали 26-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, заслуженный артист Салим Аббасов и актер Джошгун Виляш.