Кончина Огтая Алиева - очень большая потеря - Мурад Дадашев

БАКУ /Trend Life/ - Кончина Огтая Алиева - очень большая потеря.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал журналистам генеральный директор Xəzər TV, народный артист Азербайджана Мурад Дадашев на церемонии прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым.

"Огтай Алиев - друг, человек, которого мы любили всем сердцем. Он ушёл от нас в одно мгновенье. Желаю терпения его семье, близким", - сказал Дадашев.

Он отметил, что Огтай Алиев был очень близким ему человеком.

"Не было такого проекта, чтобы Огтай Алиев не написал мне слов поддержки. Чувство зависти было ему чуждо, он радовался успехам каждого. Для меня его кончина - очень большая потеря. В последнее время мы теряем очень близких людей", - добавил Дадашев.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.