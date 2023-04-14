В Ташкенте в рамках Дней города Шуша состоялась презентация издания произведений карабахской поэтессы Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Узбекистана Ташкенте по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года, по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева проходят Дни города Шуша, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На встрече министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова, президента МФТКН Гюнай Эфендиевой и посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева были высоко оценено проведение Дней города Шуша в Ташкенте, рассказано о развитии взаимоотношений между братскими странами и тюркскими народами по восходящей линии, подчеркнута важность фактора дальнейшего сближении на основе исторических корней, культуры и традиций. Высоко оценено издание МФТКН изданий, связанных с популяризацией культуры Узбекистана, в том числе книги по пропаганде литературного наследия великого поэта и мыслителя узбекского народа Алишера Навои. Подчеркнута важность участия Узбекистана в проектах организации "Тюркские государства на Великом Шелковом пути", "Наследие тюркского мира в османских архивах" и др. Высказаны мнения по плодотворному сотрудничеству.

Далее в исторической библиотеке "Турон" состоялась презентация издания произведений известной азербайджанской поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван.

Вначале мероприятия участники ознакомились с уголком "Шуша", созданного АКЦ. Президент МФТКН Гюнай Эфендиева преподнесла в дар издания, связанные с Азербайджаном и Карабахом. Затем гости посетили музей жертв репрессий, находящийся в здании библиотеки "Турон".

Директор библиотеки, заслуженный работник культуры Узбекистана Дилдора Абдуазизова на открытии презентации рассказала об отношениях дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, а также об исторически близких братских связях между нашими народами. Было отмечено, что проекты, связанные с историей, культурой и литературой Азербайджана, ежегодно реализуются совместно с АКЦ. Причем, между библиотекой "Турон" и Центральной библиотекой города Шуша было подписано соглашение о сотрудничестве. Было подчеркнуто, что Шуша внесла беспрецедентный вклад не только в культуру Азербайджана, но и в культуру всего тюркского мира в целом, а творчество Хуршидбану Натаван вызывает большой интерес в Узбекистане.

Директор АКЦ Самир Аббасов проинформировал о впервые проводимых в Узбекистане мероприятиях - Дней города Шуша, подчеркнув, что проекты, связанные с Шушой, будут проводиться АКЦ в течение всего года. Отметив, что Шуша имеет исключительное значение для Азербайджана, дипломат рассказал о вандализме, совершенном в этом городе, который долгие годы находился под армянской оккупацией, и с гордостью отметил реконструкцию города и превращение его в культурную столицу тюркского Мира. В своем выступлении Самир Аббасов процитировал Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Шуша является для Азербайджана национальной гордостью, национальной самобытностью, культурой, искусством и историей".

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева рассказала о братских отношениях между тюркскими государствами и народами, и реализуемых Фондом проектов в сфере культуры. Объявление города Шуша, родины великих поэтов и мыслителей - культурной столицей тюркского мира является историческим событием. Отмечена важность проекта "Дни города Шуша", организованного в прошлом году в городе Бурса (Турция) и мероприятий, впервые проводимых в Узбекистане в этом году.

Заместитель председателя Союза писателей Республики Узбекистан, народный поэт Гайрат Маджид, переводчик-поэтесса Шахло Касымова, писатель-публицист, автор документального фильма о Хуршидбану Натаван - Ульвия Гейдарова, поделились впечатлениями о восстановлении по инициативе АКЦ поэтического собрания "Маджлиси-фарамушан", действовавшего два века назад в Шуше, с участием узбекских и азербайджанских поэтов, проведенных в Шуше с участием поэтов обоих страны в 2021 году.

Были представлены доклады о книге "Xurşidga yetar boshim", являющейся проектом АКЦ, состоящей из произведений известной поэтессы Хуршидбану Натаван, переведенных на узбекский язык.

Депутат Олий Мажлиса Узбекистана, член Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Гулбахор Саидганиева рассказала о развитии отношений между странами, благодаря успешной политике глав государств. Была отмечена роль города Шуша в культурно-литературной среде Азербайджана, сходство творчества и жизни азербайджанской поэтессы Натаван и узбекской поэтессы Нодирабегим.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям "Азербайджан-Узбекистан" Тамам Джафарова рассказала об истории азербайджано-узбекской дружбы, встречах глав государств, проинформировала об отношениях на высоком уровне между парламентами двух стран. Было отмечено, что освобожденные от оккупации азербайджанские земли и реализуемые в Шуше проекты реставрации и реконструкции являются предметом гордости.

В художественной части мероприятия учащиеся Ташкентской школы искусств и творчества им. Абдуллы Кадыри исполнили музыку, связанную с Азербайджаном и Карабахом, а студенты Ташкентского университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои продекламировали стихи Хуршидбану Натаван.

В завершение президент МФТКН Гюнай Эфендиева преподнесла сувениры в честь Дней города Шуша, а библиотеке "Турон" и ряду участников подарена книжная коллекция "Xurşidga yetar boshim".

Напомним, что ранее в Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней города Шуша https://www.trend.az/life/socium/3734833.html