В Киеве состоялась научная конференция, посвящённая 110-летию инициативы студентов-азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве состоялась всеукраинская научная конференция "Третьи тюркологические чтения", посвящённая 110-летию инициативы студентов-азербайджанцев по созданию в Киеве "организации студентов-мусульман", сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Онлайн-мероприятие было организовано кафедрой новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, при участии Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского.

Заведующий кафедрой, доктор исторических наук, профессор Олег Машевский отметил важность развития украинско-азербайджанских отношений в секторе науки и образования. Также, по его словам, очень важно исследовать истоки украинско-азербайджанского диалога начала ХХ века.

Глава оргкомитета конференции, доцент кафедры, украинский азербайджанист, кандидат исторических наук Олег Купчик рассказал о своих исследованиях украинско-азербайджанских отношений, а также про роль студентов-азербайджанцев в общественно-политической жизни украинского общества в начале ХХ века. Было отмечено, что азербайджановедение присутствует в образовательном процессе историков-востоведов КНУ им.Тараса Шевченко.

Марина Гончарук рассказала про азербайджанско-украинские проекты в сфере культуры и образования в 2018–2023 годах. Была отмечена необходимость развития системного диалога и сотрудничества, а также поддержки украинских азербайджанистов, развития диалога между украинскими и азербайджанскими специалистами в разных секторах, что повисит качественно уровень реализуемых проектов.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Пидвойный выступил с докладом про азербайджановедение в Институте филологии КНУ имени Т.Шевченко (1991-2023 гг.), а кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института востоковедения имени Агатангела Крымского НАН Украины Наталия Зуб (Руденко) рассказала про Киев начала ХХ века в романе Чеменземинли "Студенты". Были представлены и другие доклады, посвящённые украинско-азербайджанским отношениям.