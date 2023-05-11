Определились победители турнира по "Что? Где? Когда?", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители интеллектуального турнира İrs (Наследие) по "Что? Где? Когда?", организованного молодежной организацией "Böyük Qayıdış" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание тому, чтобы молодые люди тянулись к науке и образованию, получению высшего образования. Государственная молодежная политика, основу которой заложил великий лидер, создала для развития азербайджанской молодежи прекрасные условия. В результате именно этой политики сегодня азербайджанская молодежь обучается в самых престижных вузах мира. Благодаря государственной молодежной политике, заложенной общенациональным лидером и продолженной Президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане подрастают духовно богатые и патриотичные молодые поколения.

44-дневная Отечественная война, вошедшая в нашу историю славной Победой, продемонстрировала всему миру патриотизм и героизм азербайджанской молодёжи. Молодёжь Азербайджана, принимающая активное участие во всех сферах жизнедеятельности страны, окружена вниманием и заботой государства. Реализуются программы по выявлению и поощрению их знаний и умений, талантливая молодёжь добивается успехов, прилагает свои усилия по дальнейшему развитию и процветанию страны.

В соревновании приняли участие 17 команд из различных регионов страны, более ста молодых интеллектуалов. Победителем стала команда Əlincə, второе место занял Suqovuşan, третье - Bərgüşad.

Призеры были отмечены сертификатами, медалями и ценными призами.