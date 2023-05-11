Определились победители турнира по "Что? Где? Когда?", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители интеллектуального турнира İrs (Наследие) по "Что? Где? Когда?", организованного молодежной организацией "Böyük Qayıdış" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.
На открытии было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар
Алиев всегда уделял особое внимание тому, чтобы молодые люди
тянулись к науке и образованию, получению высшего образования.
Государственная молодежная политика, основу которой заложил великий
лидер, создала для развития азербайджанской молодежи прекрасные
условия. В результате именно этой политики сегодня азербайджанская
молодежь обучается в самых престижных вузах мира. Благодаря
государственной молодежной политике, заложенной общенациональным
лидером и продолженной Президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане
подрастают духовно богатые и патриотичные молодые поколения.
44-дневная Отечественная война, вошедшая в нашу историю славной Победой, продемонстрировала всему миру патриотизм и героизм азербайджанской молодёжи. Молодёжь Азербайджана, принимающая активное участие во всех сферах жизнедеятельности страны, окружена вниманием и заботой государства. Реализуются программы по выявлению и поощрению их знаний и умений, талантливая молодёжь добивается успехов, прилагает свои усилия по дальнейшему развитию и процветанию страны.
В соревновании приняли участие 17 команд из различных регионов страны, более ста молодых интеллектуалов. Победителем стала команда Əlincə, второе место занял Suqovuşan, третье - Bərgüşad.
Призеры были отмечены сертификатами, медалями и ценными призами.