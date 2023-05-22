В Баку состоялся концерт "Мы Победили" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый гражданин страны высоко чтит и бережно хранит память о подвиге своих героев, в том числе, в период Великой Отечественной войны. Этому был посвящен концерт "Мы Победили" в Русском доме в Баку, организованный при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Выступившие - автор проекта, артист Государственной хоровой капеллы Филармонии Фархад Алекперов, организатор и ведущая вечера, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, отметили значимость события, когда народы, объединившись, добились славной победы над фашизмом.

Было отмечено, что азербайджанский народ проявил настоящие мужество и стойкость во время Великой Отечественной войны, как на поле боя, так и в тылу. С оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли более 680 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). В республике были сформированы пять национальных азербайджанских дивизий и другие воинские подразделения. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. В Азербайджане было множество военных госпиталей, беженцев из других городов СССР. Производилась военная техника, в частности, знаменитые "Катюши". Весомым вклад в общую победу стали представители азербайджанской науки. Так, великий ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, известную как коктейль Молотова. Более 350 тысяч наших соотечественников героически погибли в боях, заплатив жизнью за великую победу над фашизмом. За боевые заслуги перед Родиной свыше 400 тысяч воинов-азербайджанцев награждены орденами и медалями, из них около 130 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 30 воинов награждены орденом "Славы" всех трех степеней, 176 тыс. человек получили различные ордена и медали.

В концертной программе прозвучали патриотические песни и классические музыкальные произведения времён Великой Отечественной войны и современной эпохи с участием артистов и музыкантов Государственной хоровой капеллы, Бакинской музыкальной академии, детского хора "Яшьлек" Центра татарской молодёжи, хора Храма Святого Архангела Михаила. Гости и участники концертной программы поделились со зрителями в зале воспоминаниями о своих родных, прошедших через горнило войны, и отдавших свои жизни во имя жизни и свободы будущих поколений. Также были прочтены авторские стихи, прославляющие подвиги героев.

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