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Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)

Социум Материалы 13 июня 2023 17:05 (UTC +04:00)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Великобритании стартовал проект "Продвижение азербайджанской культуры и проведение Дней национального танца в городе Кембридж", организованный ассоциацией "Азербайджанские танцы — Кембридж, Великобритания» (Azerbaijani Dance — Cambridge UK) при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF), сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Первое занятие прошло в пригороде Кембриджа Трампингтоне, где был установлен специальный павильон. На открытии руководитель проекта Ульвия Пепинова, правнучка видного представителя азербайджанской национальной печати, публициста, просветителя и общественно-политического деятеля Омара Фаига Неманзаде (1872-1937), рассказала о проекте, направленном на популяризацию азербайджанской культуры и национальных танцев, который будет проведен в формате мастер-классов и творческих встреч до конца этого года.

Хореограф Сакина Мухтарлы продемонстрировала в музыкальном сопровождении своего супруга Бабека Атеша танец "Карабах яллысы", к которому присоединились британцы.

Яллы - азербайджанский массовый хороводный народный танец, исполняется на открытом воздухе. В 2018 году был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Далее Сакина Мухтарлы представила танец "Терекеме", который также вызвал восхищение гостей.

В завершение участники мастер-класса были приглашены к традиционному азербайджанскому чайному столу. Гостям были также представлены книги, брошюры, сувениры и другие образцы, отражающие нашу историю, культуру и традиции.

Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
Британцы учатся танцевать "Карабах яллысы" (ФОТО)
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