В Баку почтена память выдающегося композитора Арифа Меликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 13 сентября исполняется 90 лет со дня рождения видного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана и Премии Гейдара Алиева, академика Арифа Меликова (1933 – 2019).

В связи с этим министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, видные деятели культуры и искусства, ответственные сотрудники министерства, члены семьи Арифа Меликова посетили Первую Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память выдающегося композитора, возложили цветы к его могиле, сообщили в Trend Life в пресс-службе министерства.

В своем выступлении министр культуры Адиль Керимли отметил, что Ариф Меликов уникальным творчеством навсегда вписал свое имя в историю музыкальной культуры.

Было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с особым вниманием относился к творчеству Арифа Меликова и давал высокую оценку его композиторской деятельности.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляет большое внимание и заботу к творческому наследию видного композитора. В стране в направлении увековечения памяти Арифа Меликова, сохранения его творческого наследия и передачи его будущим поколениям проводилась и проводится непрерывная работа.

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в 2019 году распоряжение об увековечении памяти выдающегося композитора является ярким проявлением внимания к творческому наследию Арифа Меликова.

Министр культуры подчеркнул, что 90-летие со дня рождения видного композитора Арифа Меликова будет широко отмечено.

При организации Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, один из шедевров мировой классической музыки - балет Арифа Меликова "Легенда о любви", спустя более 60 лет, вновь торжественно ставится на родине автора.

Этот великолепный образец балетного искусства, покоривший ряд крупных сцен мира, будет продемонстрирован на сцене Дворца Гейдара Алиева 18 и 19 сентября.

Председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде подчеркнула, что помимо того, что Ариф Меликов - выдающийся композитор, он был еще художником, педагогом и общественным деятелем.

"Ариф Меликов является автором произведений во всех музыкальных жанрах. Меня очень радует, что сегодня произведения композитора преподаются в образовательных учреждениях. Ариф Меликов воспитал замечательных учеников, оставил после себя великое наследие", - сказала Фирангиз Ализаде.

Народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли отметил, что Ариф Меликов – великий композитор, великая личность.

"Он всегда говорил людям правду. Надеюсь, его ученики будут продолжать балетный жанр", - добавил Фархад Бадалбейли.

Отметим, что Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции (класс Гара Гараева).

Ариф Меликов внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Композитор является автором таких балетов, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", которые ставились на многих сценах мира. Он также является автором сочинений для оркестра, камерных, вокальных, инструментальных произведений, оперетт, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов.

Ариф Меликов скончался 9 мая 2019 года.