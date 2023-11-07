В Ташкенте прошел торжественный вечер, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ташкенте прошел торжественный вечер, посвященный третьей годовщине Дня Победы Азербайджана в Отечественной войне – 8 ноября, организованный посольством Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В церемонии приняли участие заместитель главы МИД Узбекистана Бобур Усманов, послы, представители государственных структур, международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, представители азербайджанской диаспоры, журналисты.

Участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной 44-дневной Отечественной войне и великой победе, одержанной Азербайджаном.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Узбекистана посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев в своём выступлении рассказал о 44-дневной Отечественной войне и Дне Победы Азербайджана, об освобождении азербайджанских земель от почти тридцатилетней армянской оккупации и восстановлении территориальной целостности страны. Было отмечено, что 8 ноября была освобождена Шуша, которая живёт в сердце каждого азербайджанца, этот город важен не только для истории и культуры Азербайджана, но и для всей тюркской цивилизации. Шуша также является местом рождения известных певцов, композиторов, писателей, поэтов.

Посол с гордостью заявил, что сегодня трехцветный флаг Азербайджана развевается на освобожденных от оккупации землях, в том числе в Карабахе - Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Аскаране и других городах и сёлах.

Гусейн Гулиев подчеркнул, что вскоре после освобождения от оккупации этот древний город был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым культурной столицей Азербайджана. В связи с 270-летием этого города Президент Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом города Шуша", а организация ТЮРКСОЙ объявила Шушу культурной столицей Тюркского мира в 2023 году.

Посол также проинформировал о восстановительно-строительных работах, проводимых в Шуше и на других освобожденных от оккупации азербайджанских землях, поэтапном возвращении азербайджанцев на родные земли.

Гостям были представлены азербайджанские национальные танцы в исполнении коллектива, действующего при АКЦ. Специально приглашенные из Баку солисты отдельного образцового оркестра министерства обороны Азербайджана Кянан Гадимов и Айнур Искендерли исполнили патриотические композиции.

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