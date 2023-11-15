Режиссер Зия Шихлинский работает над фильмом о Махмуде Гамзаеве

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер Зия Шихлинский работает над документальным фильмом, посвященным генерал-майору запаса Махмуду Гамзаеву (31 января 1949 - 9 ноября 2023). Об этом Trend Life сообщил сам режиссер.

Махмуд Гамзаев был в свое время командиром Бейлаганского корпуса. В 2002 году Указом Президента Азербайджана ему было присвоено воинское звание "генерал-майор". 24 июня 2003 года Гамзаев был награжден орденом "Флаг Азербайджана". В начале 2010 года уволился из рядов армии по собственному желанию.

Как отметил Зия Шихлинский, его и Махмуда Гамзаева связывали долгие годы дружбы, они познакомились в начале 1990-х года и дружили на протяжении 30 лет.

"С глубоким уважением отношусь к личности Махмуда Гамзаева, он был прекрасным специалистом, прекрасно знал свое дело, это мнение его коллег и, самое главное, он всегда был хозяином своего слова. Махмуд Гамзаев – был человеком скромным, разносторонним, много читал. Мы дружили на протяжении долгих лет, и снять фильм о Махмуде Гамзаеве я считаю своим долгом", - сказал Зия Шихлинский.

По словам режиссера, через несколько дней начнётся процесс работы над монтажом киноленты.

"Вначале, когда возникла идея снять фильм, у меня было намерение взять интервью у тех, кто был знаком с Махмудом Гамзаевым, а потом решил, что в основу киноленты должен войти материал, снятый на 60-летии Махмуда Гамзаева. Там о Махмуде Гамзаеве говорят его сослуживцы. Также в фильм вошел фрагмент, как на одном из мероприятий, посвящённых генерал-лейтенанту Алиаге Шихлинскому, Махмуд Гамзаев отмечает, что в выборе профессии на него повлияла именно эта личность", - подчеркнул Зия Шихлинский.

По словам режиссера, презентация фильма запланирована на 31 января 2024 года, в день 75-летия со дня рождения Махмуда Гамзаева.

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