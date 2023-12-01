Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов отмечает юбилей

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный азербайджанский пианист, лауреат международных конкурсов, народный артист, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, Бакинской музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, аспирантур Парижской высшей академии музыки и Московской консерватории имени Чайковского, обладатель премий Президента Азербайджанской Республики, орденов и медалей Франции, Венгрии и Польши на протяжении многих лет прославляет азербайджанское музыкальное искусство во всем мире. Он один из представителей азербайджанского музыкального искусства, которому многие европейские и мировые любители классической музыки аплодируют стоя в Великобритании, США, Италии, Франции, Турции, Японии, России, Германии, Венгрии, Грузии и других странах, как во время сольных выступлений, так и с известными оркестрами и ансамблями.

Мурад Гусейнов является первым азербайджанским музыкантом, выступившим на всемирно известном телеканале Mezzo с концертными программами. На протяжении многих лет он также занимался педагогической деятельностью, является профессором Бакинской музыкальной академии.

Возглавляемый им с 2011 года Международный центр мугама реализовал множество значимых национальных и международных проектов в области развития и пропаганды мугама и классической музыки, народной музыки и ашугского искусства, литературного и народного творчества, джаза и эстрады, научно-исследовательской сферы, были проведены концерты зарубежных мастеров искусств, творческие вечера легендарных личностей и видных деятелей культуры, республиканские и международные конкурсы и фестивали, особо уделяя внимание талантливой молодежи.

1 марта 2023 года он был назначен заместителем министра культуры Азербайджана, продолжая активную деятельность в сфере развития и пропаганды культуры.

От имени АМИ Trend поздравляем Мурада Гусейнова с юбилеем и желаем дальнейших успехов!

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