Дни культуры Казахстана в Азербайджане прошли на очень высоком уровне - посол

БАКУ /Trend Life/ - Дни культуры Казахстана в Азербайджане прошли на очень высоком уровне.

Как сообщает Trend Life, об этом в понедельник сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Динамика двусторонних отношений Казахстана и Азербайджана очень хорошая – мы сотрудничаем в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, оборонной сферах. Конечно, культурно-гуманитарные связи между нашими народами занимают особое место. Дни культуры Казахстана прошли на очень высоком уровне. Мы и впредь будем работать на благо наших народов", - отметил посол.

Напомним, что Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходили 2-4 декабря.

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