Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Дни культуры Казахстана в Азербайджане прошли на очень высоком уровне - посол

Социум Материалы 4 декабря 2023 22:39 (UTC +04:00)
Дни культуры Казахстана в Азербайджане прошли на очень высоком уровне - посол

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Дни культуры Казахстана в Азербайджане прошли на очень высоком уровне.

Как сообщает Trend Life, об этом в понедельник сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Динамика двусторонних отношений Казахстана и Азербайджана очень хорошая – мы сотрудничаем в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, оборонной сферах. Конечно, культурно-гуманитарные связи между нашими народами занимают особое место. Дни культуры Казахстана прошли на очень высоком уровне. Мы и впредь будем работать на благо наших народов", - отметил посол.

Напомним, что Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходили 2-4 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости