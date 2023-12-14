Рамиз Мелик всегда говорил, что прожил хорошую жизнь – сестра Периханым Меликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - За последние дни состояние Рамиза Мелика ухудшилось, стало тяжелым. Он страдал от онкологического заболевания, лечился, но, это такая болезнь, которая никого не жалеет.

Об этом сказала Trend Life сестра народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера ордена "Шохрат" Рамиза Мелика - Периханым Меликова на церемонии прощания с артистом в мечети Гейдара в Баку.

"В своей жизни он был всем доволен. Состоялся в профессии, был известным актером. В августе этого года Рамиз Мелик был награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии театрального искусства в Азербайджане. Он всегда говорил, я дожил до 80 лет, прожил хорошую жизнь", - отметила Периханым Меликова.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Народный артист будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов. В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

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