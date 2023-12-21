45 мгновений Мурада Дадашова: Главным критерием должны быть совесть, воспитание и образование

БАКУ /Trend Life/ - Мурад Дадашов - когда-то самый молодой актер легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов XX века, затем самый успешный продюсер, популярный шоумен и телеведущий, в 40 лет – народный артист, и на протяжении последних почти три года - генеральный директор Xəzər TV. Кстати, среди самых популярных у турецких телезрителей азербайджанских телеканалов - Xəzər TV. Сегодня Мураду Дадашову исполнилось 45 лет – 45 мгновений жизни, ступеней успеха, доказывающих как своим талантом, целеустремленностью и трудолюбием можно достичь высот…

"Очень важно равномерно расставить свои желания по всему периметру жизни. Не так, чтобы всё и сразу. На пути к успеху нет легких путей. Чтобы что-то создавать, нужны море упорства, знаний и амбиции. Если нет желания, нет этого рвения, ничего не получится", - говорит Мурад Дадашов.

Мурад Дадашов родился 21 декабря 1978 года в Баку. Выпускник факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета, по профессии - психолог. С детства любил литературу, особенно автобиографические книги известных людей, и музыку, обучался игре на фортепиано, занимался дзюдо. А потом появился КВН, который стал площадкой, где он смог реализовать себя, свои творческие навыки и актерские способности. Будучи членом команды КВН "Парни из Баку", становился победителем Кубка "Турнира десяти".

Мурад Дадашов: "Всей команде "Парни из Баку" посчастливилось тогда стать значимой для общества. Причем капитан команды, покойный Анар Мамедханов, очень правильно расставил для нас приоритеты, и при всей нашей популярности мы не теряли связь с родителями, друзьями. КВН – это своего рода гражданский долг. Важно было красиво представлять свою страну. В те годы на съемках в Москве я осознал, что такое телевидение, какой это очень большой продакшн, а не обычный "капустник", как мне казалось раньше. Я-то думал, что самые важные люди – те, кто в кадре, а оказалось, это огромная индустрия. Я влюбился в нее и в конце 90-х годов впервые попробовал себя в роли телеведущего".

Затем он занимался молодёжной командой КВН, работал на различных телеканалах, создал собственную компанию M Group Production, реализовал успешные проекты, среди которых "Mərc-şou", "В одном южном городе" и, бесспорно, мегапопулярное реалити-шоу "Maşın". Умение руководить и добиваться проходит красной чертой через деятельность Мурада Дадашова.

"Главное умение руководителя состоит в том, чтобы собрать уникальную команду, сочетающую несколько типов людей, и суметь сплотить ее. Когда Уолта Диснея спросили, какую роль он играет в компании, он ответил, что он как пчела, которая летает от одного сотрудника к другому и отвечает за конечный результат. Я в каждый проект вкладываю душу. Это как с детьми – ты любишь их всех. Меня вдохновляют успехи моих детей, успехи моих друзей, мнение публики".

Мурад Дадашов также снимался в художественных фильмах "Национальная бомба", "Трудный путь", "Однажды на Кавказе", "Халяльные деньги", "Не бойся, я с тобой! 1919". Естественно, за эти годы были не только хорошие, но и тяжелые дни, которые еще больше закаляли для будущих побед.

"Любая победа начинается с самого себя. Когда ты убежден в своей правоте, убежден в своих аргументах, убежден в своей силе. Говорят, невозможно изменить жизнь за одну ночь, но возможно изменить мысли, которые изменят жизнь за одну ночь. Любая победа основана, прежде всего, на хороших базовых ресурсах. Убежден, что только люди, получившие хорошее образование, только инициативные люди, только люди, умеющие мыслить и анализировать, только люди, живущие в свободном обществе, будут победителями. Хоть и говорят, что наш мир - мир технологий, которые поработят все и вся, ерунда все это. За всеми технологиями стоит человек!"

Эти годы, успех и нынешний социальный статус не изменили характер Мурада Дадашова, он по-прежнему такой же общительный, искренний, приветливый и добродушный человек, ведь, как он говорит, "главным критерием должны быть совесть, воспитание и образование".

АМИ Trend поздравляет Мурада Дадашова с 45-летием и желает новых побед!

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