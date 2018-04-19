Битва шахматных титанов в Шамкире – символический ход Ноны Гаприндашвили (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Шамкире начался пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess 2018.

В первом туре центральной стала партия между двумя сильнейшими шахматистами планеты - чемпионом мира Магнусом Карлсеном и Шахрияром Мамедъяровым, идущим вторым в рейтинге ФИДЕ. Символический ход сделали многократная чемпионка мира Нона Гаприндашвили и глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов. Соперники не выявили победителя, заключив мир на 50-м ходу.

Сегодня также играют:

Веселин Топалов (Болгария) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Давид Навара (Чехия) – Рауф Мамедов (Азербайджан)

Аниш Гири (Голландия) – Сергей Карякин (Россия)

Динг Лирен (Китай) – Радослав Войташек (Польша)

В турнир принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704). Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен (Норвегия), в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

(Автор: Вугар Иманов)

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