Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Казани, передает ТАСС.

Счет был открыт на 13-й минуте, бразильский полузащитник Фернандиньо забил гол в свои ворота. На 31-й минуте преимущество бельгийцев удвоил полузащитник Кевин Де Брюйне. На 76-й минуте гол забил бразильский полузащитник Ренато Аугусто.

В полуфинале сборная Бельгии 10 июля сыграет в Санкт-Петербурге с командой Франции, которая ранее в пятницу в Нижнем Новгороде одержала победу над уругвайцами со счетом 2:0.

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