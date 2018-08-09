"Реал" подписал контракт с лучшим вратарем ЧМ-2018 Куртуа на шесть лет

Вратарь английского футбольного клуба "Челси" Тибо Куртуа подписал контракт с испанским "Реалом" на шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды, передает ТАСС.

26-летний бельгийский голкипер подписал контракт после успешного прохождения медобследования. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее Куртуа бойкотировал тренировки "Челси", за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов стерлингов. Голкипер сборной Бельгии являлся игроком "Челси" с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский "Атлетико" на правах аренды. В составе "Челси" он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, став с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с "Атлетико" Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.

В составе сборной Бельгии Куртуа завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года, став лучшим голкипером турнира в России.

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