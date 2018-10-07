"Бавария" проиграла мюнхенгладбахской "Боруссии" в матче чемпионата Германии по футболу

"Бавария" проиграла мюнхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу, передаёт ТАСС.
Забитыми мячами отметились Алассан Плеа (10-я минута), Ларс Штиндль (16) и Патрик Херрманн (88). "Бавария" не может выиграть во всех турнирах на протяжении четырех матчей. Кроме того, мюнхенская команда впервые с сезона-2008/09 пропустила в семи подряд домашних матчах бундеслиги.
В турнирной таблице "Бавария" занимает пятое место, набрав 13 очков, "Боруссия" с 14 очками идет второй.
В следующем туре "Бавария" 20 октября в гостях сыграет с "Вольфсбургом", "Боруссия" 21 октября примет "Майнц".
Результаты других матчей игрового дня:
"Боруссия" (Дортмунд) - "Аугсбург" - 4:3;
"Ганновер" - "Штутгарт" - 3:1;
"Майнц" - "Герта" - 0:0;
"Фортуна" - "Шальке" - 0:2.
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