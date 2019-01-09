"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"

9 января 2019 19:51 (UTC+04:00)

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Аяз Гулиев перешел в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

22-летний футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение, подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Спартаку" в €1 млн, а футболист по условиям личного контракта будет получать €1,2 млн в год.

Гулиев является воспитанником "Спартака" и выступал за "Спартак-2", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2017 году россиянин был отдан в аренду в махачкалинский "Анжи", затем в 2018 году перешел в аренду в "Ростов", после чего летом был выкуплен.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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