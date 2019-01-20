Федерер проиграл Циципасу в четвертом круге Australian Open

20 января 2019 16:39 (UTC+04:00)

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер не смог выйти в 1/4 финала турнира, уступив греку Стефаносу Циципасу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 20-летнего грека, матч длился 3 часа 50 минут.

Посеянный под третьим номером Федерер в 20-й раз принимал участие в Открытом чемпионате Австралии, он является шестикратным победителем турнира.

Следующим соперником Циципаса (14-й номер посева) станет испанец Роберто Баутиста-Агут (22). Грек впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии - первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Общий призовой фонд составляет $44,5 млн. Соревнования завершатся 27 января.

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