Двукратная олимпийская чемпионка может завершить карьеру

25 марта 2019 22:17 (UTC+04:00)

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер подумывает о завершении карьеры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.ру".

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что может завершить спортивную карьеру. Слова 25-летней спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал T-Online.

Спортсменка планирует принять решение в течение ближайших месяцев.

"Я подумаю о том, что важно для меня, посмотрю на состояние тела и прислушаюсь к ощущениям. Если этот вид спорта продолжит приносить мне удовольствие, то я, естественно, останусь и буду снова побеждать. Но если нет, то уйду без сожалений", - заявила немка.

Дальмайер пропустила первую часть текущего сезона из-за травмы, в общем зачете Кубка мира спортсменка заняла 12-е место. Немка является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира сезона-2016/17.

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