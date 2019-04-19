Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с символикой Нотр-Дама

Игроки "Монако" выйдут на игру 33-го тура чемпионата Франции с "Пари Сен-Жермен" в футболках с изображением собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Матч состоится 21 апреля в Париже. ПСЖ достаточно не проиграть, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, в активе столичного клуба 81 очко после 32 встреч. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 32 матчей.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь полностью уничтожил шпиль собора и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены, общественные организации, общества защиты исторических памятников немедленно начали сбор средств на восстановление собора. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

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