Ильгар Рагимов отметил сертификатами самых активных журналистов (ФОТО)

21 мая 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана (НПКА) прошло мероприятие, посвященное вручению сертификатов НПКА представителям СМИ за активное освещение Гран-при по парадзюдо - İBSA Judo Grand Prix Baku 2019, которое впервые прошло в Баку 13-14 мая, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, первый вице-президент Натиг Гасымов и генеральный секретарь Кямал Мамедов. Сертификаты со словами благодарности журналистам вручил Ильгар Рагимов. Среди них был корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Во время беседы Ильгар Рагимов рассказал о проведении İBSA Judo Grand Prix Baku 2019 и поделился дальнейшими планами. Было отмечено, что соревнования прошли под девизом "Торжество духа" с участием 223 парадзюдоистов из 35 стран. Дополнительный состав делегаций составил еще 143 человека, из которых было 18 судей международной категории, 6 врачей международной категории, 7 технических сотрудника и 112 человек обслуживающего персонала. Было разыграно 13 комплектов – 52 медали в различных весовых категориях. Азербайджан представляли 21 паралимпийца – 11 мужчин и 10 женщин. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. По общему количеству медалей Азербайджан с 11 медалями стал первым, в конечном итоге (по достоинству золотых медалей) – вторым. Участникам Гран-при была представлена возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года.

"Уровень организации и проведения соревнования был высоко оценен зарубежными гостями и представителями федераций. Важно то, что мы не только завоевали медали – это спортивный фактор, но есть еще и очень важный - социальной значимости. Среди волонтеров было множество людей с инвалидностью, которые принимали активное участие в процессе соревнований, что еще больше стимулировало их для дальнейшей деятельности, интеграции в общество. В целом нам предстоит еще многое сделать с привлечением известных личностей для пропаганды в обществе философии паралимпийского движения и инклюзивной среды", - отметил Ильгар Рагимов.

По его словам, наши паралимпийцы активно готовятся к различным международным соревнованиям для выхода на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. НПКА будут также реализованы проекты, проведена конференция, организованы турниры.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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