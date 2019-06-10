Финишировавший вторым Хэмилтон выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

10 июня 2019 05:25 (UTC+04:00)

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Канады, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Он финишировал вторым вслед за немцем Себастьяном Феттелем из Ferrari, но тот был оштрафован за нарушения на пять секунд и в итоговом протоколе опустился на вторую строчку. Третьим стал его партнер по команде, представитель Монако Шарль Леклер.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, занял 10-е место.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 162 очка. На втором месте находится его партнер по команде финн Валттери Боттас (132), на третьем – Феттель (100).

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