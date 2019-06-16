Салах принял решение остаться в "Ливерпуле"

16 июня 2019 15:56 (UTC+04:00)

«Ливерпуль» отказал мадридскому «Реалу» и туринском «Ювентусу» в трансфере футболиста Мохамеда Салаха. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает Daily Mirror.

Согласно информации издания, 27-летний египтянин принял решение остаться в «Ливерпуле» и сам отказался от трансфера.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Салах отыграл 52 матча, забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский "Тоттенхэм" (2:0), в чемпионате Англии команда заняла второе место, набрав 97 очков.

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