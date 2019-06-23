Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

23 июня 2019 10:24 (UTC+04:00)

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

"Пришел конец еще одному циклу моей жизни - циклу победы, переосмысления и опыта. Мне бы хотелось поблагодарить семью ПСЖ за возможность поучаствовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе", - написал бразилец.

Алвес перешел в ПСЖ в июля 2017 года из итальянского "Ювентуса". За это время он провел в составе французской команды 73 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции, один раз обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и дважды Суперкубка Франции. Также он выступал за бразильскую "Баию", испанские "Севилью" и "Барселону".

Алвес является самым титулованным футболистом в истории, он становился трехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, чемпионом и обладателем Кубка Италии, победителем Кубка Америки, двукратным обладателем Кубка конфедераций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Спорт 20 июня 03:29
Футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону"
Спорт 18 июня 06:45
ПСЖ намерен купить вратаря "Милана" Доннарумму за €50 млн
Спорт 16 мая 08:25
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с символикой Нотр-Дама
Спорт 19 апреля 21:30
"Реал" готов заплатить за Мбаппе €280 млн
Спорт 25 марта 19:01
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт 13 февраля 02:09
Лента новостей
В Баку горит магазин одежды
Происшествия 10:43
В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии
Другие страны 10:35
Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 31
Китай 10:12
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Грузия 09:49
WSJ: советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по Ирану
США 09:35
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
США 09:28
В Стамбуле начались повторные муниципальные выборы
Турция 09:00
В Аргентине определились кандидаты на пост президента
Другие страны 08:34
Азербайджан налаживает экспортные связи в Восточной Европе
Бизнес 08:30