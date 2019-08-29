Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

29 августа 2019 01:22 (UTC+04:00)

Голландский "Аякс" на своем поле обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80). Первый матч завершился со счетом 0:0, таким образом, "Аякс" вышел в групповой этап турнира, а АПОЭЛ сыграет в основной стадии Лиги Европы.

Бельгийский "Брюгге" в домашнем матче обыграл австрийский ЛАСК - 2:1, в первом матче бельгийский клуб также одержал победу - 1:0. Чешская "Славия" дома обыграла румынский ЧФР - 1:0, первый матч также завершился победой чешской команды - 1:0.

Таким образом определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. При жеребьевке в первой корзине окажутся петербургский "Зенит", английские "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", испанская "Барселона", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Во второй корзине - испанские "Реал" и "Атлетико", английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Наполи", украинский "Шахтер", португальская "Бенфика" и "Аякс". В третьей - "Брюгге", немецкий "Байер", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос", испанская "Валенсия", итальянский "Интер", хорватское "Динамо" и французский "Лион".

Московский "Локомотив" посеян в четвертую корзину, в которой также находятся бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай", немецкий "Лейпциг", сербская "Црвена Звезда", итальянская "Аталанта", французский "Лилль" и "Славия". "Локомотив" и "Зенит" не попадут в одну группу с "Шахтером", так как российские и украинские клубы разводятся при жеребьевках еврокубков.

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября. Действующим победителем является "Ливерпуль".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На игру "Карабах" - APOEL продано 22 тысячи билетов
Общество 13 августа 12:57
Бакметрополитен принял меры по предотвращению повышенной плотности пассажиропотока в связи с игрой “Карабах” - APOEL (Эксклюзив)
Общество 13 августа 12:31
В Баку состоится ответная встреча "Карабаха" с APOEL
Общество 13 августа 11:54
"Аякс" и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Спорт 7 августа 00:33
Лига Чемпионов: "Карабах" одержал важную победу на выезде
Общество 6 августа 23:00
Определились потенциальные соперники "Карабаха" в еврокубках
Общество 31 июля 09:13
Лента новостей
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Арабские страны 00:48
Турция и США прорабатывают вопрос совместного патрулирования в Сирии
Турция 00:19
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных - СМИ
США 28 августа 23:56
СМИ: один человек погиб в результате урагана "Дориан" в Пуэрто-Рико
Другие страны 28 августа 23:32
Президент Италии передаст Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства
Европа 28 августа 23:14
В США назвали условие, при котором возможно возвращение Турции в программу F-35
Турция 28 августа 22:54
Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший
Происшествия 28 августа 22:37
Ливанская армия открыла огонь по двум нарушившим границу израильским беспилотникам
Арабские страны 28 августа 22:13
В Мексике при нападении на бар погибли 26 человек
Другие страны 28 августа 21:43