Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)

15 ноября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Они еще дети, но в своем совсем юном возрасте уже очень сильные люди! В первую очередь - сильные духом! Имея врожденные или приобретенные ограничения физических возможностей, они ставят вопреки всем невзгодам участвуют в спортивных соревнованиях, научившись не только жить, но и побеждать. За каждым из этих детей - история преодоления, ежедневного подвига, а порой - борьбы за жизнь. Спорт - их отдушина, вот где они могут продемонстрировать свою силу и мастерство. Какое место ни заняли бы они в спортивных состязаниях, это всегда рекорд. Это - победа над недугом, над собой!

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе прошли V Детские Паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке ООО Azercell Telekom, представительства UNİCEF Азербайджане и BP Azerbaijan.

Открытие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. С добрыми напутственным словами и пожеланиями успехов обратились президент НПКА Ильгар Рагимов, вице-президент НПКА, двукратный параолимпийский чемпион Ильхам Закиев, посол UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин, президент ООО Azercell Telecom Вахид Мурсалиев, посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс, посол доброй воли Пакистана в ООН Миниба Мазари, член исполнительного комитета Международного паралимпийского комитета, президент Паралимпийского комитета ОАЭ Мухаммед Фадель Аль Хамели, почетный вице-президент ПК Великобритании Энтони Сейнсбери, президент ПК Молдовы, паралимпийский чемпион Олег Крецул и президент ПК Беларуси, пятикратный паралимпийксий чемпион Олег Шепель.

Вот такая была солидная поддержка детям-паралимпийцам!

Отметим, что в 2013 году впервые в мире при НПКА был создан Детский Паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является массовое вовлечение в спорт детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество.

В играх приняли участие около 200 детей с ограниченными физическими возможностями из различных регионов страны. Гостям были представлены показательные номера с участием танцоров и мастеров айкидо. Соревнования прошли по семи видам спорта - паратхеквондо, плавание, парадзюдо, бочче, настольный теннис, голбол, пауэрлифтинг и танцы в инвалидном кресле. Наряду с местными паралимпийцами за победу боролись представители Грузии. Победители соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. И не важно, кто какое место занял, главное они показали и еще покажут – они и есть самые настоящие победители!

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
  • Самые сильные духом дети Азербайджана. За каждым из них - история ежедневного подвига (ФОТО)
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