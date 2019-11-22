В Баку состоялась презентация нового логотипа НПКА и церемония награждения (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана (НПКА) состоялась презентация нового логотипа и церемония награждения творческого коллектива Международного гала-представления "Непобедимые", сообщает Trend Life.

Президент НПКА Ильгар Рагимов отметил, что лого, представленное на Международном гала-представлении "Непобедимые" отныне будет новым логотипом комитета.

"Простое на первый взгляд лого отражает паралимпийский дух. Факел в центре лого олицетворяет способности и победный дух. Языки пламени окрашены в цвета азербайджанского флага. В нижней части расположен символ Международного Паралимпийского комитета "Дух в движении". На лого в форме сердца также олицетворен образ паралимпийца в инвалидной коляске, стремящегося к победам", - сказал Ильгар Рагимов.

Далее состоялась церемония награждения творческого коллектива Международного гала-представления "Непобедимые", который был посвящен 30-летия Международного Паралимпийского комитета и проведен в Государственном театре юного зрителя. Проект реализован совместно с Фондом Гейдара Алиева и направлен на пропаганду корпоративной социальной ответственности. Ильгар Рагимов рассказал, что в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, представители Международного Паралимпийского комитета и спортивной общественности страны. В рамках проекта была представлена фотоэкспозиция об успехах наших паралимпийцев, особый интерес вызвали истории судеб людей с физическими ограничениями посредством театра теней, ультрафиолетового шоу и пантомимы. Среди гостей были почетный рыцарь-бакалавр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, второй президент Международного Паралимпийского комитета, сэр Филип Крэйвен и почетный вице-президент Паралимпийской ассоциации Великобритании Энтони Сейнсбури, посол доброй воли ООН среди женщин в Пакистане Муниба Мазари, парадзюдоисты, двукратный Паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, президент Паралимпийского комитета Молдовы, Паралимпийский чемпион Олег Крецул, генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов и актер с ограниченными возможностями слуха Махмуд Сафаров и другие.

Благодарственными грамотами были отмечены автор сценария и режиссер-постановщик "Непобедимых", заслуженный артист Ниджат Кязымов, художественный руководитель Давуд Музаффари, хореограф, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде, ханенде Миралам Мираламов и другие.

Было отмечено, что проект вызвал большой резонанс в обществе и будет представлен в регионах страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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