"Ювентус" обыграл "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

27 ноября 2019 02:13 (UTC+04:00)

Итальянский "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл испанский "Атлетико" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре со штрафного удара на 45-й минуте забил Пауло Дибала.

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в еврокубках, на его счету 175 встреч, португалец опередил итальянца Паоло Мальдини и уступает лишь испанскому вратарю Икеру Касильясу (188 матчей).

Подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе первое место в группе. "Ювентус" не проигрывает пять матчей подряд в Лиге чемпионов, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. "Атлетико" же проиграл второй матч кряду.

В другом матче группы D, который прошел ранее во вторник, российский "Локомотив" дома уступил немецкому "Байеру" (0:2) и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.

В турнирной таблице группы лидирует "Ювентус", набравший 13 очков, на втором месте "Атлетико" (7), на третьем - "Байер" (6), замыкает таблицу "Локомотив" (3). В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с "Атлетико", а итальянский клуб на выезде встретится с "Байером". Оба матча пройдут 11 декабря.

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