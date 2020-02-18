"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Забитыми мячами в матче отметились Антони Марсьяль (45-я минута) и Гарри Магуайр (66), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марсьяль забил четыре мяча в трех последних матчах против "Челси", он стал третьим игроком в истории манчестерской команды, который забил "Челси" в двух матчах в одном сезоне. Ранее подобного достижения добивались Уэйн Руни и Эрик Кантона.

На 13-й минуте встречи вместо французского полузащитника Н'Голо Канте, получившего травму, вышел англичанин Мэйсон Маунт. В добавленное время в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал Одион Игало, который был арендован английским клубом у китайского "Шанхай Шеньхуа" в январе до конца сезона. Ранее в феврале сообщалось о запрете Игало посещать тренировочную базу в течение двух недель из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Во втором тайме главный арбитр встречи Энтони Тэйлор отменил два гола "Челси" (в первый раз из-за нарушения правил, во второй - из-за офсайда).

В турнирной таблице чемпионата "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место, набрав 38 очков, "Челси" располагается на четвертой строчке, имея в активе 41 очко. В следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера примут "Уотфорд" 23 февраля, "Челси" днем ранее на своем стадионе сыграет с "Тоттенхэмом".