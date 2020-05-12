Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 туров.

В турнирной таблице лидирует "Порту", набравший 60 очков. Второе место занимает "Бенфика" (59 очков), третье - "Брага" (46).

В Португалии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.