"Манчестер Юнайтед" интересуется вундеркиндом из "Монако"

"Манчестер Юнайтед" интересуется 19-летним вундеркиндом из "Монако" Пьетро Пеллегри, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По информации источника, манкунианцы следят за молодым талантом уже на протяжении трех лет и готовы предложить ему долгосрочный контракт.

Отметим, что княжеский клуб рассчитывает на своего воспитанника в предстоящем сезоне и видит в нем футболиста стартового состава.

Ранее сообщалось, что агент полузащитника лондонского "Челси" Жоржиньо Жоао Сантос прокомментировал известие о том, что его клиент может покинуть стан "синих".