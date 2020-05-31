Вратарь "Аякса" Онана признался, что не раз сталкивался с расизмом по отношению к себе

Голкипер нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана признался, что неоднократно сталкивался с расизмом, направленным в его сторону. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расизм - это обычное явление, особенно когда мы играем на выезде, - отметил 24-летний Онана. - Я слышу и вижу много неприятных вещей. Я решил, что не буду зацикливаться на этом в своей жизни, меня не удастся сломить. Но это бедствие существует в футболе, и пока его не удалось победить".

Онана выступает за "Аякс" с 2015 года, он перешел в амстердамский клуб из юношеской команды испанской "Барселоны". В нынешнем сезоне камерунец провел 39 матчей во всех турнирах и пропустил 37 мячей. В составе "Аякса" Онана стал чемпионом Нидерландов, а также выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. За сборную Камеруна голкипер провел 15 игр, в которых пропустил 13 мячей.

24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Победитель турнира не был определен, также ни одна команда не покинула высший дивизион. Путевки в еврокубки следующего сезона распределились согласно местам в турнирной таблице. "Аякс", занимавший первое место в чемпионате на момент остановки, сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов.