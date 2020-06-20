"Тоттенхэм" Моуринью сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За "Тоттенхэм" гол на 27-й минуте забил нидерландец Стивен Бергвейн, у гостей с пенальти отличился португалец Бруну Фернандеш (81).

Бергвейн стал вторым игроком в истории "Тоттенхэма" после соотечественника Рафаэла ван дер Варта, которому удалось отличиться в трех первых матчах за клуб. Полузащитник манкунианцев Неманья Матич вышел на поле во втором тайме, этот матч стал 200-м для серба в Английской премьер-лиге (АПЛ). Фернандеш с момента своего дебюта в АПЛ принял участие в большем количестве голов (3 гола, 3 передачи), чем любой другой игрок лиги.

"Тоттенхэм" ушел на перерыв из-за пандемии коронавируса, имея в активе шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (пять поражений, одна ничья). Клуб с 20 ноября возглавляет Жозе Моуринью, предыдущим местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

После 30 туров "Тоттенхэм" с 42 очками занимает восьмое место турнирной таблицы, "Манчестер Юнайтед" набрал 46 очков и идет пятым.

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