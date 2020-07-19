"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии по футболу

Лондонский "Челси" победил со счетом 3:1 "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет на 11-й компенсированной к первому тайму минуте открыл Оливье Жиру, второй гол забил Мэйсон Маунт (47), еще один мяч в свои ворота отправил капитан МЮ Гарри Магуайр (74). У "Манчестер Юнайтед" с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).

На 43-й минуте тяжелую травму получил защитник манкунианцев Эрик Байи после столкновения головой с Магуайром. В течение 10 минут ивуарийцу оказывали помощь медики, игрок покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вследствие эпизода команды провели на поле в первой половине 13 компенсированных минут.