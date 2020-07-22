«Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в среду, 22 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Майкла Антонио с пенальти манкунианцы ответили точным ударом Мэйсона Гринвуда.
«Вест Хэм» набрал 38 очков, вышел на 15-ю строчку и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. В активе «Манчестер Юнайтед» 63 очка, команда находится на третьей позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 июля на выезде встретится с «Лестером». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Астон Виллу.»
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