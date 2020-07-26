Английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали путевки в Лигу чемпионов по футболу

"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси" по итогам завершившегося чемпионата Англии по футболу сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заключительном, 38-м туре первенства "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов "Лестер" со счетом 2:0, а "Челси" дома выиграл у "Вулверхэмптона" - 2:0.

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попали ставший впервые за 30 лет чемпионом "Ливерпуль" (99 очков), "Манчестер Сити" (81), "Манчестер Юнайтед" (66) и "Челси" (66).

В Лиге Европы следующего сезона от Англии примут участие две команды: в групповом этапе сыграет ставший пятым "Лестер" (62), лондонский "Тоттенхэм" (59) стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Если в финале Кубка Англии 1 августа "Челси" обыграет "Арсенал", путевку вор второй квалификационный раунд Лиги Европы получит команда, занявшая седьмое место, - "Вулверхэмптон".

Досрочно из состава участников предстоящего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) выбыл "Норвич", который замкнул таблицу с 21 баллом. Предпоследнее, 19-е место занял "Уотфорд" (34), 18-е - "Борнмут" (34), все команды выбыли во второй по силе дивизион - Чемпионшип.

По итогам сезона в Чемпионшипе выше рангом поднялись "Лидс", который вернулся в АПЛ спустя 16 лет, а также "Вест Бромвич". Третья команда определится по итогам плей-офф среди команд, которые заняли с третьего по шестое места таблицы.