"Интер" победил "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Данило Д'Амброзио (11-я минута) и Лаутаро Мартинес (74).

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 79 очков в 37 матчах, ранее миланская команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 59 очков после 37 встреч. Победу в чемпионате Италии досрочно одержал туринский "Ювентус".

В другой игре дня "Аталанта" на выезде победила "Парму", продлив серию без поражений до 17 матчей. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.