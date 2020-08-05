Сульшер назвал следующий шаг «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал следующую цель английского клуба. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно словам специалиста, следующим шагом для команды стала победа в Лиге Европы. 5 августа подопечные Сульшера проведут ответный поединок против ЛАСКа. Первая встреча завершилась разгромной победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0.
«До завоевания трофея осталось четыре матча. Команда развивалась на протяжении всего сезона. Мы рады, что финишировали третьими в Английской премьер-лиге (АПЛ), но следующий шаг — победа в Лиге Европы», — заявил специалист.
Встреча состоится в 23.00 (GMT+4).
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