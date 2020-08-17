"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

Испанский футбольный клуб "Севилья" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы. Матч прошел в Кёльне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Сусо (26-я минута) и Люк де Йонг (78). У проигравших отличился Бруно Фернандеш (9, с пенальти). "Манчестер Юнайтед" реализовал 22-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.

В финале испанский клуб сыграет с победителем матча между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером", который пройдет в понедельник. Финальная встреча состоится 21 августа.

"Севилья" выигрывала Лигу Европы пять раз, что является лучшим результатом в истории турнира. "Манчестер Юнайтед" однажды становился победителем второго по значимости еврокубка.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.