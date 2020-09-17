"Нефтчи" завершил выступление в Лиге Европы

БАКУ /Trend/ - Завершился матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и турецким "Галатасараем".

Как сообщает Trend, встреча, прошедшая на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась победой "Галатасарая" со счетом 3:1.

В составе хозяев голы забили М.Диане (19, 63), К.Луйиндама (49), у проигравших отличился М.Мбодж (46).

Таким образом, "Нефтчи" завершил свое выступление в Лиге Европы, а "Галатасарай" прошел дальше.