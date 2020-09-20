«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас»
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступил лондонскому «Кристал Пэлас», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд и Уилфред Заа, записавший на свой лицевой счет дубль.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Донни Ван де Бек.
После этой победы подопечные Роя Ходжсона набрали шесть очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
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