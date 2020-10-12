"Ливерпуль" и МЮ предлагают сократить Английскую премьер-лигу до 18 команд

Владельцы "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" разрабатывают проект сокращения состава участников Английской премьер-лиги (АПЛ) с 20 до 18 команд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", при поддержке руководства "Манчестер Юнайтед" работает над документом Revitalisation ("Оживление"). Проект предполагает ряд крупных изменений в структуре проведения футбольных соревнований в Англии. Помимо сокращения количества команд, предлагается изменить схему распределения доходов и направить £250 млн клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и £100 млн - Ассоциации футбола Англии для поддержки во время пандемии коронавируса. Также планируется распределять 25% от ежегодных доходов клубов АПЛ между командами футбольной лиги.

Предполагается отмена розыгрыша Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, сокращение числа команд, которые выходят в АПЛ из чемпионшипа напрямую, с трех до двух. Команды, занявшие с третьего по пятое места, будут играть плей-офф за выход в элитный дивизион вместе с 16-й командой АПЛ.

Также планируются особые привилегии для девяти команд, дольше всех выступающих в АПЛ (в сезоне-2020/21 это "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вэст Хэм"). Эти клубы будут иметь решающее право голоса на голосованиях, а также возможность играть больше игр в Лиге чемпионов, которую планируют расширить к сезону-2024/25.

Отмечается, что проект поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри.

Последние серьезные изменения в структуре проведения чемпионата Англии происходили в 80-90-е годы 20-го века. Из-за роста доходов от телевизионных прав и проблем с их распределением между клубами высшего дивизиона, в конце сезона-1990/91 было принято решение об учреждении АПЛ, которая не зависела от футбольной ассоциации и Английской футбольной лиги и могла самостоятельно распоряжаться телевизионными правами и доходом от них.

В итоге это привело к тому, что в сезоне-2019/20 клубы, принимавшие участие в АПЛ, суммарно получили более £2,6 млрд от продажи телеправ.