УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу 2020 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил проведение чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соревнования должны были пройти в Северной Ирландии с 13 по 26 июля 2020 года, позднее турнир был отложен на неопределенный срок.