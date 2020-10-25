Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел последний бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом россиянин заявил после поединка с американцем Джастином Гэтжи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

"Сегодня был мой последний бой в UFC. Все, чего я хочу от UFC, - это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории", - сказал Нурмагомедов.