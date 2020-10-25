Роналду поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду поздравил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с защитой титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом он написал на своей странице в Instagram сторис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в главном бою турнира UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

"Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой", - написал Роналду.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни 3 июля 2020 года из-за последствий коронавируса. Абдулманап Нурмагомедов был тренером Хабиба Нурмагомедова на протяжении всей карьеры.

В послужном списке 32-летнего Нурмагомедова теперь 29 побед (18 - досрочно) и ни одного поражения.