"Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии
"Арсенал" в гостях переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Единственный мяч с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 69-й минуте.
"Арсенал" в турнирной таблице поднялся на восьмое место, набрав 12 очков в 7 матчах, "Манчестер Юнайтед" располагается на 15-й строчке, имея в активе 7 очков после 6 игр. В следующем туре команда из Лондона 8 ноября примет "Астон Виллу", МЮ днем ранее на выезде сыграет с "Эвертоном".
В других матчах игрового дня "Саутгемптон" на выезде со счетом 4:3 обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл" на своем поле оказался сильнее "Эвертона" (2:1).
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